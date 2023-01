SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Completata la raccolta fondi di euro 4300, per raggiungere la somma necessaria per l’acquisto di un casco per la prevenzione e la limitazione dell’alopecia derivata dalla chemioterapia. Fondamentale la donazione delle 13 Avis comunali della provincia, all’associazione Bianco Airone Onlus. Strumento necessario che nel caso di Pesaro è stato finanziato direttamente dalla regione.

A darne la notizia la presidente dell’associazione Ornella Vallesi insieme a Stefano Felice, presidente Avis provinciale e Michele Piersantelli, segretario dell’Avis comunale di San Benedetto.

Un traguardo straordinario quello raggiunto dall’associazione che già pensa al futuro. La prossima raccolta fondi infatti andrà per la realizzazione di una sala bellezza e trucco al reparto di oncologia, “affinché i pazienti possano avere un momento di relax“, ha dichiarato Ornella Vallesi.

Una riflessione infine ha concluso l’intervento della presidente dell’associazione. “Il malato oncologico è principalmente solo, quello di cui ha realmente bisogno è l’essere ascoltato“, ha affermato. Conclude l’intervento di Stefano Felice in cui ribadisce come spesso la donazione viene spinta dall’aver “vissuto in prima persona una determinata condizione“.