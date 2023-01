NOTARESCO – Nella serata di ieri, venerdì 13 gennaio, poco dopo le 18, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo e una squadra di sommozzatori del Comando di Ancona, sono intervenute in contrada Santa Lucia di Notaresco per via di un’auto terminata in lago artificiale destinato ad uso irriguo. L’auto, una Fiat Panda, è stata rinvenuta all’interno di un piccolo lago del diametro di circa 15 metri e della profondità massima di 2 metri. La Panda in precedenza era in sosta nei pressi di un’abitazione distante qualche centinaia di metri dal laghetto e non è stato possibile determinare con certezza come la stessa sia terminata nello specchio d’acqua. Lo stesso proprietario dell’auto, un 69enne del posto, non ha saputo spiegare quanto accaduto. I Pompieri l’hanno trainata sulla sponda del laghetto e dopo aver riscontrato la presenza di un finestrino aperto hanno richiesto l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Ancona che intorno alle 21 sono stati avvicendati dai loro colleghi di Roseto degli Abruzzi. I sommozzatori stanno utilizzando la strumentazione sonar in dotazione per ricerca sul fondale allo scopo di accettare che non ci siano persone all’interno del laghetto. Sul luogo dell’intervento stanno operando ache i Carabinieri di Roseto degli Abruzzi per gli adempimenti di propria competenza.