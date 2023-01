GROTTAMMARE – Un altro grave incidente, ancora una volta mortale, nel tratto di A14 che costeggia il Piceno. All’interno della Galleria Castello di Grottammare, intorno alla mezzanotte, un uomo a bordo di un’auto si è scontrato violentemente con un mezzo pesante. Il tratto di autostrada in cui si è verificato l’impatto è interessato dai lavori, che hanno portato alla soluzione temporanea del doppio senso di marcia in un’unica corsia. Quando sono giunti sul posto i Sanitari del 118, non c’era già più nulla da fare: dopo lo schianto, l’uomo sarebbe stato addirittura sbalzato fuori dalla vettura, che ha subito preso fuoco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco: l’autostrada è rimasta chiusa per oltre quattro ore. L’uomo alla guida del mezzo pesante, invece, non avrebbe per fortuna riportato gravi conseguenze.

Di seguito la nota stampa, giunta in redazione, dal Comando dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alla ore 23.55 circa per un incidente stradale lungo l’autostrada A14 in direzione Nord all’interno della galleria Croce di Grottammare . L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura . La squadra del distaccamento di San Benedetto del Tronto che è intervenuta, ha spento l’incendio che ha coinvolto l’autovettura e poi ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti, purtroppo il personale sanitario ha constatato il decesso per l’autista dell’autovettura. Successivamente i pompieri hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento. La corsia dell’autostrada interessata è rimasta chiusa fino alle 4 circa per favorire le operazioni di soccorso. Sul posto 118 e Polizia Stradale.