SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket che continua a preparare la gara contro Bramante Basket Pesaro, in programma per domenica 15 gennaio alle ore 18 presso il Palazzetto “B. Speca”.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato coach Alessandro Roncarolo, di seguito le sue dichiarazioni.

Roncarolo: “Inizia il nuovo anno, siamo pronti per lottare e per concludere la stagione nel miglior modo possibile, con dignità e difendendo i nostri colori. Speriamo di poter avere più pubblico per sostenere i nostri ragazzi giovanissimi. Tanti sono bravi a riempirsi la bocca dicendo di far giocare i giovani ma solo qui da noi si vedono ragazzi del duemilacinque, duemilasei e duemilasette disputare una partita di campionato. Ci aspettavamo di avere un percorso diverso ma la realtà è che la stagione è compromessa nonostante quest’anno non ci siano retrocessioni. Cercheremo di far crescere i nostri atleti per la prossima stagione e siamo attivi sul mercato per prendere dei giocatori che vogliono mettersi in discussione. Indisponibili? Dovremo fare a meno di Maiorana per infortunio e Tongue Zuko per motivi personali”.