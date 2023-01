SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Caos A14, dopo l’ennesimo incidente e i costanti disagi il Sindaco Antonio Spazzafumo scrive al Presidente di Autostrade Per L’Italia, Elisabetta Oliveri. Segue il testo:

«Gentilissimi,

sento il dovere di manifestare, facendomi interprete dei tantissimi messaggi di cittadini residenti non solo in questa Città che ricevo quotidianamente, tutto il disagio e lo sconcerto per la condizione in cui continua a versare il tratto della A14 che attraversa la costa picena.

I gravissimi incidenti che continuano a verificarsi con impressionante ritmo, la perdita di vite umane, gli enormi disagi per migliaia di persone bloccate, le devastanti conseguenze per la viabilità locale e per i nostri territori derivanti da quelle situazioni, le manutenzioni infinite, gli effetti disastrosi per l’economia del territorio sono umiliazioni che non possiamo più tollerare. Anche perché questa situazione, con maggiore o minore gravità, va avanti da diversi anni.

Il concessionario nonché gestore delle autostrade italiane ha il dovere di assumere precisi e vincolanti impegni nei confronti delle nostre comunità sia per quanto riguarda la situazione contingente sia per l’individuazione di soluzioni strutturali di più ampio respiro

Attendo dunque riscontro e saluto

Antonio Spazzafumo»