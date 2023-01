SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via la V edizione della Rassegna letteraria e musicale In Art, raffinata kermesse organizzata dall’associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini Quest’anno la rassegna, in programma dal 17 gennaio al 23 aprile 2023, si articolerà in due parti: In Art in Teatro e In Art Winter.

In Art in Teatro prevede tre appuntamenti che si svolgeranno presso il Teatro Concordia di San Benedetto e avrà l’onore di avvalersi dei preziosi scatti di Alessandra Mandozzi, fotografa ufficiale. In Art Winter si svolgerà invece presso il Pub Medoc, sempre a San Benedetto e avrà il grande piacere di avere la Yumalab a occuparsi della fotografia. Durante tutto il periodo dei dieci eventi in programma, il Medoc sarà arricchito dalla mostra fotografica “Natura Umana” di Andrea Salvucci.

Ogni appuntamento di In Art prevede la combinazione di vari generi artistici e un tema che collega la prima parte della serata alla seconda.

Diverse saranno le dediche: il 17 gennaio, per i sessant’anni dalla scomparsa, si omaggerà Edith Piaf, la serata del 19 febbraio sarà dedicata a Gianmaria Testa, il 7 marzo sarà la volta del tributo a Giorgio Gaber, 20 anni senza il Signor G. Ogni incontro di In Art sarà una dedica a qualcosa o a qualcuno e anche quest’anno In Art avrà l’onore di ospitare artisti di prestigio nazionale e internazionale, autori e musicisti eccellenti, artisti professionalmente e umanamente speciali.

Gli argomenti degli incontri di In Art saranno diversi, tutti caratterizzati da una profonda leggerezza, offriranno spunti di riflessione e momenti di condivisione di gioia e di bellezza, quella bellezza di cui l’arte è la principale portavoce.

L’associazione Rinascenza ringrazia calorosamente tutti gli sponsor che, con il loro sostegno, hanno contribuito alla realizzazione della V edizione della rassegna:

Alma caffè, sponsor ufficiale

Pub Medoc

Straccia packaging s.r.l.

Pizzeria Osteria di Fiorà

Copyservice

Hotel Calabresi,

Alydama group S.r.l

e gli amici di Rinascenza per il supporto e l’affetto:

il Centro di Psicologia clinica e forense Epokè di Macerata,

la Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova.

Si ringraziano il Comune di San Benedetto del Tronto e il Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche per il Patrocinio e il contributo.

Info e prenotazioni: In Art in Teatro dalle ore 15: 3394211362

Info e prenotazioni: In Art Winter dalle ore 18: 0735 780869