GROTTAMMARE – Il servizio Ambiente comunica che l’auto abbandonata in contrada Santa Chiara è stata rimossa. L’intervento è stato eseguito con l’ausilio di mezzi specializzati in quanto la zona è piuttosto impervia e caratterizzata da terreno franoso.

Il mezzo di targa francese era stato segnalato l’estate scorsa in un dirupo nelle campagne di Montesecco. L’evidente stato di abbandono aveva attivato una serie di accertamenti, da parte dei Carabinieri della stazione di Grottammare per risalire alla proprietà e dei Carabinieri Forestali di San Benedetto del Tronto per gli aspetti ambientali, trattandosi di un rifiuto speciale.

Il servizio è stato eseguito a costo zero dalla ditta Pissta Group di Teramo, che ha la concessione del ripristino post- incidente nel territorio comunale.