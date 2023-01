GROTTAMMARE – Il fumettista Micheal Rocchetti, in arte Maicol & Mirco, verrà premiato nel corso dell’iniziativa “Una rotonda sul mare” in programma al Teatro delle Energie alle ore 21.15 con la partecipazione de “I Nomadi” in concerto live.

Il premio “Grottammarese dell’anno” è stato istituito dall’associazione Lido degli Aranci di Grottammare e da Confcommercio, con l’intento di celebrare la figura di quei cittadini che si sono distinti nel panorama nazionale ed internazionale, portando con sé il nome di Grottammare.

Annuario del Premio

1999 Fabio Roscioli ciclista professionista

2000 Andrea Concetti cantante lirico

2001 Francesco Santori scultore

2002 Padre Gino Concetti teologo ed editorialista

2003 Amedeo Pignotti presidente del Grottammare Calcio

2004 Massimo Rossi politico

2005 Cristian Bucchi calciatore

2006 Angelo Maria Ricci illustratore

2007 Andrea Concetti cantante lirico

2008 Antonio Attorre giornalista e saggista

2009 Marco Pennesi sportivo

2010 Piero Ferrari imprenditore

2011 Vittorio Laureati medico

2012 Stefano Marcucci autore musicale

2013 Barbara Fazzini in memoria del padre Pericle

2014 Umberto Marconi fisico nucleare

2015 Luigi Merli sindaco

2016 Edmondo Bruti Liberati magistrato

2017 Alessandra Ghidoli storica dell’arte

2018 Gianni Ottaviani artista

2019 Tiziana Maffei dirigente istituzioni museali

2020 Antonello Maraldo dirigente sanitario

2021 Michela Mercuri accademica analista geopolitica

Motivazione dell’assegnazione del premio 2022 a Maicol Rocchetti:

“Per l’eccezionalità del suo percorso creativo, reso unico dalla cifra originale e personalissima degli “Scarabocchi”, che fanno dell’illustrazione un’arte al contempo popolare e raffinata, nella quale senza forzature e con grande spontaneità si mescolano e si alternano ironia, commozione, commedia e tragedia, riflessioni sulla società e sulla vita.

Inoltre, per la notorietà raggiunta a livello nazionale, sia attraverso la pubblicazione delle sue opere da parte delle più importanti case editrici italiane, sia per la partecipazione alle principali rassegne internazionali del settore.

Infine, per il suo contributo generoso e appassionato alla promozione del territorio, attraverso l’ideazione e l’organizzazione di iniziative che hanno arricchito il patrimonio artistico cittadino e hanno conferito maggiore prestigio alle istituzioni culturali cittadine”.