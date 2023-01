ROMA – Ottima prova da parte del difensore classe 2006 dell’Atletico Centobuchi Gennaro Pietropaolo, che nella giornata di mercoledì 11 gennaio, si è messo in mostra presso il Centro Sportivo “La Borghesiana” con la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17.

Il giovane calciatore, partito tra gli 11 iniziali, ha eseguito una buona prova di fronte agli osservatori e al pubblico presenti e anche al direttore sportivo Gian Marco Ameli.

“Non mi aspettavo affatto della convocazione e sono rimasto sorpreso e allo stesso tempo felice per la chiamata. – dichiara il giovane calciatore. – “Per me significa davvero tanto, è stata una bellissima soddisfazione, mi da ancora più motivazioni di dare il massimo e impegnarmi costantemente in tutto quello che faccio”.

E continua: “Il mio sogno è di arrivare a giocare in categorie professioniste, ma so che è difficile ed è necessario molto allenamento e voglia di migliorarsi”.

“È stata la mia prima chiamata in una Rappresentativa, è stata una giornata emozionate e poter ritrovarmi anche con altri ragazzi è stata davvero una bella esperienza”.

E conclude: “Voglio ringraziare la società e il mister per avermi dato fiducia dal primo giorno nonostante la mia giovane età, i meriti sono anche loro”.