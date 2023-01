SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Consiglio Comunale è stato convocato per venerdì 13 gennaio alle ore 15.00.

Ore 15:05 Inizio dei lavori, si procede all’appello 21 presenti numero legale raggiunto.

15:08 Intervento del Sindaco Spazafumo. “Bisogna pensare al futuro, non si può rimanere ancorati al passato. Più del 65% della città vuole il cambio di destinazione di quella struttura. Dovrà essere un parco inclusivo a disposizione della città. Abbiamo portato a San Benedetto un professore di chiana Fama, l’architetto Canali. Abbiamo voluto un professionista e lo abbiamo informato dei temi che dividono la cittadinanza. Gli abbiamo dato carta Bianca e lo abbiamo messo a confronto con la città, con la possibilità di intervenire, per condividere la bozza di progetto. ”

15:24 Interviene il consigliere Marinangeli: ” Il Ballarin non è uno stadio qualsiasi, lo stadio rappresenta la gloria,la storia della nostra città, è un simbolo che va ricordato. Va bene un parco all’ingresso nord della città. La curva sud è importante che sia salvaguardata, non tanto all’esterno quanto al’interno , conservando la gradinata all’interno e magari sfruttarla per eventi, con sedili rosso blu e mi faccio portavoce della Curva “Massimo Cioffi” per portare avanti il loro progetto”

La dottoressa Sinatra illustra la bozza di progetto del dottor Canali.

Interventi dei Cittadini.

ore 15,45 :Michele Palmiero cittadino: comitato ballarin fossa dei leoni: “La curva sud andrebbe valorizzata e non scarnificata. Ma ncano posti per le associazioni per avere spazi. La gradinata dovrebbe essere usata per. gli eventi, medi piccoli o grandi, siano essi sportivi o culturali.”

Ore 15:51 Piergiorgio Giorgi, Segretario circolo centro PD: “Il Ballarin va riconsegnato alla cittadina come area verde. La scorsa amministrazione ha intercettato i fondi del PNRR, per realizzare il progetto del ingegner Marcozzi. Con il cambio di destinazione si rischia di perdere i finanziamenti ed anche

15:16 Maurizio Simonato Ex Giocatore della Samb: “Vediamo l’utilità delle cose: C’è utilita nei corsi d’acqua, c’è utilità nel vaporizzare l’acqua per tenere lontani gli insetti, c’è utilità a spolpare la curvain quel modo? E’ così brutto mettere due porte per far giocare i bambini a pallone?”

16:01 Maurizio di Cosimo Articolo1 “Il sindaco ha parlato di futuro, Bisogna parlare di servizi del territorio. L’urbanizzazione è satura. Non c’è bisogno di una struttura protettae recintata.”

16:05 Amilcare Caselli Comitato Fermiamo il consumo del Suolo:”Quano vedemmo il progetto di Fabrizio Marcozzi ci piacque, perchè era in grado sia di glorificare la Samb, sia avere una porta aperta della città. Questo spazio chiuso non sembrala soluzione ottimale.

16:09 Architettio Vincenzo Acciarri:” Bisogna recuperare le aree verdi tra la Rotonda Giorgini ed il Mare. E’ importante un confronto per condividere con la cittadinanza le decisioni. Lasciamo alla sensibilità dell’architetto Canali di accogliere le parole dei nostri cittadini ”

16:20 Consigliere Candcci: “Più che un consiglio comunale aperto è un consiglio”socchiuso”, perchè convocato in orario lavorativo. Gli unici due incontri sono statoi promossi dall’opposizione. Il progetto dovrebbe essere pronto per l’estate ed oggi, la dirigente ci presenta le bozze di Novembre. O l’amministrazione ha il progetto nel cassetto o siamio terribilmente i ritardo. Non ci è stata data nessuna occasione di confronto, non sono state convocate commissiani, siamo stati messi davanti al fatto compiuto. Manca una visione della città. è un’occasione persa, l’amministrazione si chiude, decide di non decidere scaricando le proprie responsabilità alla cretività dell’architetto Canali”

16:33 Consigliera Emanuela Carboni:”Niente da dire sull’Archistar, ma non credo che questo progetto possarispondere alle esigenze dei cittadine. Non vedo lutilità di un parco chiuso con dei rampicanti dentro. Non mi sembra che il progetto sia molto gradito ai cittadini. La città ha bisogno di uno spazio per gli eventi, e l’ex Bllarin sarebbe l’ideale.”

16:39 Aurora Bottiglieri : “Realizzeremo un giardinetto, più piccolo del Parco Woitila, chiuso, perderemo i fondi? Come copriremo le spese? caricando i cittadini di nuove tasse?”

16.57 : Pasqualino Piunti”L’amministrazione ha affidato un incarico ad un’archistar senza la condivisione con la città. Dobbiamo recuperare i fondi che sono stati intercettati dai nostri uffici. Ci sono i tempi perchè quello che è stato detto in questo consiglio comunae? Se ci sono allora vuol dire che questo consiglio ha prodotto qualcosa.”

17:02 Fabrizio Capriotti:”Ho apprezzato molto gli interventi dei cittadini, un po’mmeno quello dei colleghi dell’opposizione. Per rispondere a Piunti credo di sì che ci sono i tempi per trasmettere a canali le idee venute fuori da questo consiglio. La riqualificazione della porta nord della città è talmente importante che ci siamo affidati ad uno dei migliori professionisti in Italia. Il progetto può essere apprezzato o meno, noi abbiamo cercato di fare il meglio.”

17:11 Giorgio De Vecchis:”C’è l’ansia del risultato, manca la visione della città. La nostra città ha un’unica vocazione che è quella tristica. Bisogna raccogliere i messaggi che vengono dai cittadini. Non c’è una valutazione strategica. Non c’è un progetto, solo scarabocchi. sviluppiamo un dialogo con i tecnici. Noi dovremmo vendere qualità della vita nel futuro. ”

17:20 Tonino capiotti: serata proficua :”Bisognava fare una scelta tra campo sportivo o parco. Mi sembra he la sintesi ci sia e vada incontro a quello che chiedonio i cittadini: un parco. Ma bisogna essere pratici e bisogna concludere. ”

17:31 Antonio Spazzafumo “la nostra intenzione è quello di voler fare il bene di questa città”

ore 17:38 Il presidente Eldo Fanini dichiara conclusa l’assemblea.

In sintesi, Sia i cittadini, sial’opposizione lamentano la mancata partecipazione al processo decisionale. La “Porta Aperta” sulla città risulta dalla bozza di Canali una Bomboniera chiusa e fine a se’ stessa. Da parte sua l’amministrazione ritiene di aver fatto il meglio per la città, con l’impegno di portare all’Architetto Canali le istanze emerse da questo consiglio comunale.