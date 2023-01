SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Consiglio Comunale è stato convocato per venerdì 13 gennaio alle ore 15.00.

Ore 15:05 Inizio dei lavori, si procede all’appello 21 presenti numero legale raggiunto.

15:08 Intervento del Sindaco Spazafumo. “Bisogna pensare al futuro, non si può rimanere ancorati al passato. Più del 65% della città vuole il cambio di destinazione di quella struttura. Dovrà essere un parco inclusivo a disposizione della città. Abbiamo portato a San Benedetto un professore di chiana Fama, l’architetto Canali. Abbiamo voluto un professionista e lo abbiamo informato dei temi che dividono la cittadinanza. Gli abbiamo dato carta Bianca e lo abbiamo messo a confronto con la città, con la possibilità di intervenire, per condividere la bozza di progetto. ”

15:24 Interviene il consigliere Marinangeli: ” Il Ballarin non è uno stadio qualsiasi, lo stadio rappresenta la gloria,la storia della nostra città, è un simbolo che va ricordato. Va bene un parco all’ingresso nord della città. La curva sud è importante che sia salvaguardata, non tanto all’esterno quanto al’interno , conservando la gradinata all’interno e magari sfruttarla per eventi, con sedili rosso blu e mi faccio portavoce della Curva “Massimo Cioffi” per portare avanti il loro progetto”