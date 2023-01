CENTOBUCHI – Ultimo allenamento per l’Atletico Centobuchi che prepara la gara contro Cluentina in programma per sabato 14 gennaio alle ore 14.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il centrocampista Giuseppe Veccia, di seguito le sue dichiarazioni.

Veccia: “Sabato scorso abbiamo fatto un buona partita contro una squadra molto organizzata e con la difesa più imbattuta del campionato. Non è stato facile anche perché su un campo così grande si perdono tante energie con il passare dei minuti ma noi abbiamo trovato il gol con un guizzo di Liberati e ci è andata bene. Questa vittoria ci da tanta carica per il nostro cammino e soprattutto per capire dove vogliamo arrivare. Come difensore centrale mi sono trovato bene anche perché a fianco a me avevo Fabi Cannella, non uno qualunque. Non è il mio ruolo ma mi metto a disposizione della squadra. Cluentina? Sarà una gara molto difficile perché è una buona squadra e che non rispecchia la classifica che ha. Verranno da noi in cerca di punti ma noi vogliamo continuare il nostro cammino. Il gruppo? È molto unito e mi trovo bene, molti compagni già li conoscevo per averci giocato sia insieme che contro. Dopo la falsa partenza ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso tutti insieme gli obiettivi da raggiungere con umiltà, sacrificio e divertimento”.