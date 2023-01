SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Malore alla guida, anziano perde il controllo dell’auto e colpisce tre vetture in sosta. L’incidente è avvenuto questa mattina, nella zona centrale del lungomare di San Benedetto. L’auto procedeva in direzione Nord, e nella carambola ha oltrepassato l’aiuola spartitraffico tra le corsie. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha caricato l’anziano a bordo di un’ambulanza, e una pattuglia della Polizia Locale di San Benedetto per effettuare i rilievi del caso.