«L’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Cupra Marittima, Daniela Luciani, comunica che sono disponibili alcuni posti per svolgere il servizio civile, riservato a ragazzi e ragazze con età inferiore a 28 anni, desiderosi di fare un’esperienza lavorativa nei Servizi Sociali o nel settore della Cultura e Turismo. “Sono attività che danno un contributo importante nelle attività ed eventi per la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale del comune di Cupra Marittima – afferma l’Assessore Luciani – Gli interessati possono scaricare il bando per il Servizio Civile dalla pagina principale del nostro Comune”. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 10 Febbraio 2023. A Cupra Marittima ci sono due posti disponibili nel settore Assistenza minori e servizi sociali in generale ed due posti nel settore Cultura e Turismo».