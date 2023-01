SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la caparbia vittoria in quel di Avezzano, che ha permesso agli orange di tenere il passo furibondo di Pineto e Vigor Senigallia, il Porto d’Ascoli ospiterà il Roma City domenica 15 gennaio al Riviera delle Palme (calcio d’inizio alle ore 14.30).

Con i ragazzi di Ciampelli al terzo posto, e quelli di Statuto al penultimo, potrebbe sembrare sulla carta il più classico dei testa-coda del campionato. Se non fosse che il girone F ci ha più volte insegnato a non fidarsi mai della classifica, a maggior ragione vedendo il calciomercato invernale dei capitolini, volto a migliorare la rosa per restare nella categoria.

Su tutti, spicca il nome di Simone Iacoponi, giocatore dal curriculum di tutto rispetto: per il difensore toscano classe 1987 un passato fatto esclusivamente di professionismo, con l’importante parentesi nel Parma, di cui è stato per anni il capitano, e l’ascesa dalla Serie C alla Serie A con la maglia dei crociati. Nella massima Serie ha disputato 90 partite. Nell’ultima stagione ha invece vestito la maglia del Teramo in Serie C.

Iacoponi non è stato l’unico nuovo innesto di dicembre. Sempre nel reparto arretrato, mister Statuto potrà contare anche su Alessio Rasi, già sceso in campo nelle due vittorie contro Notaresco e Team Nuova Florida. Centrale classe 1999, con importanti trascorsi in Serie C con le maglie di Albinoleffe, Rieti, Vibonese e Pescara.

Nell’unico precedente, quello dell’andata, tra le due squadre finì a reti bianche, con gli orange di Ciampelli che pur con qualche occasione in più non riuscirono a scalfire la difesa romana. In questa stagione, il Roma City ha già calcato il campo del Riviera delle Palme in occasione della sfida contro la Samb, terminata anch’essa col risultato di 0-0.