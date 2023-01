«Sono stati affidati e consegnati i lavori di rifacimento di dieci strade della rete comunale di Ripatransone per un importo complessivo di euro 996.000. La somma è stata interamente finanziata su decreto del Ministero del’Interno del 23/02/2021 in relazione ai contributi da destinare ad investimenti di messa in sicurezza di aree interessate da dissesto idrogeologico per i quali il Comune di Ripatransone aveva presentato esplicita domanda.

Gli interventi riguarderanno vie e contrade distribuite in tutto il territorio comunale, quattro delle quali ricomprese nella località Trivio e due nel capoluogo: C.da Montebove Ovest (Trivio), C.da San Gregorio (Trivio), C.da Case Rosse (Trivio), C.da S. Maria a Mare (Trivio), C.da Penne (Petrella – Valtesino), C.da S. Egidio (Petrella), C.da Cabiano (Petrella – Valtesino), C.da Canali (Fontursia), Via Volontari del Sangue (Centro Storico), Via Francesco Bruni (Centro Storico).

La ditta aggiudicataria è ROCAR COSTRUZIONI SRL. Il contratto di consegna dei lavori è stato firmato Mercoledì 11 gennaio 2023, l’avvio effettivo dei lavori è previsto entro la fine dello stesso mese.

Soddisfazione espressa dal Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi: “Questo importante finanziamento che abbiamo fortemente voluto come amministrazione ci permette di intervenire sulla nostra vasta rete stradale comunale. Un intervento importante che si aggiunge ai tanti lavori condotti in questi anni per manutenere una delle più estese reti stradali comunali del comprensorio con i suoi circa 300 km. Voglio comunque informare i cittadini che stiamo continuando a monitorare lo stato delle altre strade intercettando nuovi canali di finanziamento per intervenire e sanare le altre problematiche”».