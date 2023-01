SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli allenamenti per la Infoservice Sambenedettese Basket dopo la pausa natalizia per preparare la gara contro Bramante Basket Pesaro, in programma per domenica 15 gennaio alle ore 18 presso il Palazzetto “Bernardo Speca”.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il playmaker classe 2007 Nathan Marino, di seguito le sue dichiarazioni.

Marino: “Con la squadra va bene, i miei compagni sono dei bravi ragazzi. Il campionato è una competizione difficile ed è fatto di giocatori veri. Sto cercando di guadagnare minuti in allenamento, sono duemilasette e giocando il campionato anche con l’under diciassette mi risulta difficile. Con il coach mi trovo molto bene, mi ha allenato lo scorso anno in under quindici. Non è facile allenare per il primo anno in Serie C ma credo che ci stia riuscendo. Bramante Pesaro? Mi aspetto una partita difficile, l’avversario è tosto e cercheremo di dare tutto quello che abbiamo per puntare alla vittoria”.