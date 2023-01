SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità al Museo del Mare: nasce il primo mini-corso di inglese “Al Museo del Mare imparando l’inglese” per bambini dai 6 ai 10 anni. Il museo è per eccellenza il luogo dell’apprendimento informale ed esperienziale, per questo motivo è nato stavolta “Under the sea ~ Discovering the museum”. Gli appuntamenti con le attività didattiche in lingua inglese sono per mercoledì 18, 25 gennaio e 1 febbraio alle ore 17. Attraverso l’esperienza diretta con laboratori e giochi a tema sarà più semplice e divertente imparare. Il costo è di 8 euro cad.

Info e prenotazione obbligatoria: 353 4109069.