GROTTAMMARE – Ennesimo incidente in autostrada, questa volta all’interno della galleria Montesecco, nel territorio comunale di Grottammare. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un tamponamento. Il bilancio provvisorio è di un ferito grave, soccorso dall’eliambulanza. Il traffico lungo la corsia Nord dell’A14 è rimasto bloccato in seguito allo schianto, verificatosi in tarda mattinata. Sul posto è intervenuto il personale del 118, coadiuvato dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Autostradale.