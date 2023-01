MACERATA – Progetto “Scuole Sicure”, i Carabinieri controllano gli studenti degli Istituti Scolastici del Capoluogo. Segue la nota dell’Arma:

«Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Macerata, composta da una pattuglia della Sezione Radiomobile del NORM e delle Stazioni di Macerata e Corridonia, collaborati dal due Unità Cinofile del Nucleo cc. Cinofili di Pesaro, hanno messo in atto il progetto “Scuole Sicure”, procedendo già dalle ore 07.00 al controllo degli studenti che scendevano dai pullman terminal di Macerata, nonché quelli che entravano al liceo artistico “Cantalamessa” e all’istituto Ipsia di Corridonia. Inoltre hanno proceduto al controllo nei pressi del monumento ai caduti (luogo di ritrovo degli studenti). Per terra nei pressi del terminal veniva rinvenuta una busta di plastica contenente grammi 14 di sostanza stupefacente del tipo hascisc che veniva prontamente sequestrata, sicuramente disfattasi da qualche studente che ha visto i militari in azione. L’operazione sarà ripetuta al fine di prevenire e reprimere ogni tipo di reato all’interno e all’esterno delle scuole nonché infrenare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti».