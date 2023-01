Migranti, il Governo indica alla Ocean Viking di sbarcare ad Ancona: la nave dovrà percorrere oltre 1.500 chilometri per raggiungere il porto dorico

I 37 naufraghi, recuperati al largo della Libia e in condizioni di salute precarie, dovranno navigare per quattro giorni. “Le previsioni meteo sono in peggioramento“ – denuncia l'associazione umanitaria Sos Méditerranée

di Davide Pignotti