MOSCIANO STAZIONE – Stamattina, intorno alle 8:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo, è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Della Pace, a Mosciano Stazione. Nell’incidente è rimasta coinvolta una BMW 430 condotta da 44enne che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Mosciano Sant’Angelo, è finita fuori strada centrando un tombino e dopo essersi impennata ha terminato la corsa contro un albero sul bordo della carreggiata. A causa del violentissimo impatto, l’uomo alla guida dell’auto ha riportato traumi e ferite che hanno reso necessario il suo trasporto presso l’ospedale di Teramo per gli accertamenti e le cure del caso. I Pompieri hanno estratto l’infortunato dall’abitacolo dell’auto, tagliando il tettuccio con la cesoia idraulica e successivamente hanno collaborato con il personale sanitario del 118 di Giulianova per portare i primi soccorsi e hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato. La Polizia Stradale e la Polizia Locale hanno provveduto anche a regolare il traffico che è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni di intervento.