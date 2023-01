OSTRA (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti presso un’azienda a Pianello di Ostra per l’incendio di un forno di verniciatura. La squadra dei Vigili del Fuoco sul posto ha spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza l’area dell’interessata dall’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.