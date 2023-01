SANT’OMERO – Stasera, intorno alle 20:00, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Nereto, con l’ausilio di un’autogru invita sul posto dal Comando di Ascoli Piceno, è intervenuta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla SP12 nel comune di Sant’Omero. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Suzuki Vitara che all’uscita di una curva è terminata fuori strada volando giù da una scarpata alta 5/6 metri per poi capovolgersi sul lato del passeggero e fermarsi a poca distanza da un fabbricato di civile abitazione. La Vitara era condotta da un 41enne di Nereto che ha riportato traumi che hanno reso necessario il suo trasporto presso l’ospedale di Sant’Omero dove è giunto con un’ambulanza del 118. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’auto incidentata, successivamente recuperata con l’impiego dell’autogru del Comando di Ascoli Piceno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Corropoli per effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari.