GROTTAMMARE – L’Istituto Comprensivo “G. Leopardi “organizza per il 14 gennaio, dalle ore 9:30 alle 12:30, una giornata aperta per presentare l’offerta formativa e per dare indicazioni sulle procedure da seguire per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e al primo anno della scuola primaria e secondaria I grado.

I plessi interessati dall’iniziativa sono:

Infanzia

PLESSO CAPOLUOGO in via Battisti

PLESSO ISCHIA in via Marche

PLESSO ASCOLANI in via Dante Alighieri

Primaria

PLESSO CAPOLUOGO in via Toscanini 14

PLESSO CAPOLUOGO in via Garibaldi

PLESSO ISCHIA in via Marche

PLESSO ASCOLANI in via Dante Alighieri

Secondaria I grado

PLESSO CAPOLUOGO in via Toscanini 14

PLESSO ASCOLANI in via Dante Alighieri