SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli allenamenti al Samba Village in vista della prossima gara dove i rossoblu affronteranno il Chynthialbalonga, domenica 15 gennaio alle ore 14.30 presso lo Stadio “Bruno Abbatini” di Genzano di Roma.

Dopo la seduta odierna è stato intervistato il fisioterapista Marco Minnucci per fare il punto sull’infermeria.

Minnucci: “Tra gli indisponibili per domenica sarà sicuramente Mauthe che ha riniziato a correre ieri. Feliz sta smaltendo un affaticamento al flessore e Lulli è rientrato in gruppo. Chinellato ha un problema alla schiena, ha già iniziato il percorso fisioterapico e stiamo facendo gli approfondimenti del caso per farlo rientrare piano piano. Alboni? Sta lavorando bene e riesce a fare l’ottanta per cento dei lavori ma per vederlo in campo bisognerà aspettare febbraio”.