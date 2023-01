SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via la prevendita di Cynthialbalonga-Samb, match valido per la 2° giornata di ritorno del Girone F di Serie D. Segue la nota della Società:

«La A.S. Sambenedettese comunica che è attiva la prevendita per la gara di campionato Cynthialbalonga-Sambenedettese, in programma domenica 15 gennaio 2023, ore 14.30, allo stadio “Bruno Abbatini” di Genzano di Roma. I 150 tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili online sul circuito CiaoTickets (clicca qui) e nei punti vendita del territorio al prezzo di 10 euro + diritti di prevendita. La prevendita sarà attiva anche il giorno della gara mentre la biglietteria dello stadio Abbatini resterà chiusa».