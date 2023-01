ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di ieri, lunedì 9 gennaio ad Ancona, lungo la Banchina Giovanni Da Chio, nella zona antistante la Mole Vanvitelliana, per recuperare un piccolo natante che stava affondando. Il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Ancona, in collaborazione con il Distaccamento Portuale e con l’ausilio dell’autogrù proveniente dalla Centrale di Ancona, ha provveduto a riportare sopra la linea di galleggiamento attraverso l’utilizzo di fasce da contenimento l’imbarcazione, e successivamente e stata eseguita una pompatura all’interno del natante per togliere l’acqua residua. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Capitaneria di Porto.