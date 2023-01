MONTEPRANDONE – Versa in gravi condizioni una donna di 59 anni rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale, verificatosi nel primo pomeriggio di oggi lungo la SP71, strada che collega la SS16, in zona Ragnola, e il territorio di Monteprandone. La donna, al volante di una Ford, procedeva verso l’interno quando si è scontrata con una Fiat Punto che viaggiava nella corsia opposta: è stata trasportata dall’eliambulanza al Trauma Center del dell’Ospedale di Ancona-Torrette. L’uomo al volante della Fiat, invece, sarebbe rimasto ferito in maniera meno grave: è stato trasportato dai Sanitari all’Ospedale di San Benedetto.