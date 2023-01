SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si sono svolti lunedì 9 gennaio i Funerali Solenni del Vescovo Emerito della Diocesi di San Benedetto, Ripatransone e Montalto Gervasio Gestori.

A celebrare la funzione, il Vescovo Monsignor Carlo Bresciani che lo ricorda nella sua omelia: “Le sue ultime parole sono state Parole di Fede, come tutti i sacerdoti che l’hanno visitato nei suoi ultimi giorni hanno potuto ascoltare dalla sua viva voce. Parole di fede parole di speranza. Conserviamo qesto ultimo grande dono a noi ed alla Diocesi che ha sempre servito ed Amato. Noi gli siamo grati Per questo suo esempio e la sua testimonianza di fede dinnanzi alla Morte”

Il saluto commosso quello della Comunità Diocesana in una chiesa gremita, Autorità civili ed ecclesiastiche hanno ascoltato il Testamento spirituale di Monsignor Gestori: “Mi presento davanti a Dio pieno di timore, per le molte fragilità della mia vita, durante la quale mi sono state affidate gravose responsabiltà ecclesiali. Sono Fiducioso nella Sua infinita Misericordia. Sono grato a Dio per il grande donoi della vita e per i doni della fede. Come esprimere riconoscenza ai miei amatissimi genitori, per l’educazione esigente, affettuosa e liber ache mi hanno offerto con il loro esempio semplice e coerente. Spero ora di incontrarli in Cielo per dire il mio grazie di figlio”