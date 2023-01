ANCONA – Confermato il doppio sbarco al porto di Ancona, più di 100 migranti in arrivo. La Sindaca del Capoluogo, Valeria Mancinelli, rassicura la popolazione riguardo l’assenza di criticità per le operazioni di sbarco. Rimane un mistero, anche per la stessa Sindaca, la destinazione dei migranti che scenderanno dalle due navi. La prima, la Ocean Viking, è attesa per domani sera, martedì 10 gennaio, alle ore 19 circa; la seconda, la Geo Barents, dovrebbe giungere in porto mercoledì in tarda mattinata. Afferma in un video messaggio la prima cittadina di Ancona: “Le operazioni si svolgeranno a bordo delle navi e sulla banchina destinata, la numero 22. Saranno gestite dal Ministero dell’Interno tramite la Prefettura: per la città di Ancona non ci sono particolari criticità“. Sulla Ocean Viking, viaggiano 37 stranieri; sulla Geo Barents 73. Tra loro, 13 minori non accompagnati. Arrivano da Sudan, Nigeria, Ciad, Eritrea, Niger, Ghana ed Egitto. Non ci sono donne. “Sul luogo, ossia sul dove saranno destinate queste persone, siamo ancora ancora in attesa di notizie” – continua la Sindaca – “Anche questa fase è infatti gestita direttamente dal Ministero degli Interni, che dovrà decidere sulle gestione di queste persone all’interno delle varie strutture delle rete dell’accoglienza distribuite sul territorio nazionale. Siamo in attesa di notizie dal Governo”.