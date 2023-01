GROTTAMMARE – Dopo l’ultimo libro, molto interessante, del mio amico d’infanzia Giampietro (per gli amici Giampiero) Gaetani, mi sono sentito in dovere di far spiegare ai nostri lettori a cosa si è ispirato. Al calcio naturalmente (per noi del ’45 era l’attore principale, in campo e fuori, nelle lunghe serate al Bar Massimo per la precisione). Entrambi interisti spesso sfioravamo grandi litigate con juventini (il compianto Mimmo Castelli in primis e i milanisti Guglielmo Neroni, Andrea Guidotti). Ma anche la politica, meno del calcio però, era fra gli argomenti principali delle nostre discussioni. Fondammo un’associazione che chiamammo Forza Nove, ispirati dai grandi momenti di fermento che attraversavano l’Italia. Ci fermammo quasi subito per evitare che venissimo interpretati… male, nonostante le nostre intenzioni fossero totalmente pacifiste. Nel suo volume gli è evidentemente tornata la voglia di sognare un futuro migliore come nello spirito che ispirò Forza Nove. Ci siamo rivisti spesso tre anni fa quando insieme rilanciammo l’idea di Città Grande, purtroppo ancora ferma ai box.

Ho divagato con piacere ma torno subito al contenuto dell’intervista davanti al caminetto di casa sua.

Giampie’, ci hai preso gusto? Stavolta, nella tua visione futuristica, hai ripreso gli argomenti che ci affascinavano da giovani, politica e calcio…

Hai ragione Zarè, non ho resistito alla tentazione!

Tentazione?

Più che una vera tentazione è stato un invito che, prima non ho accettato, poi, dopo averci riflettuto una settimana, ho iniziato a scrivere e mi sono fermato solo nel marzo 2021 quando ho terminato l’ultima pagina, tutto ciò nonostante che il partner “informato dei fatti”, dopo le prime pagine, sia scomparso nelle nebbie romane.

Quindi, a differenza di The Besties, il tuo primo libro, che avevi realizzato insieme a un Mental Coach, lo hai scritto da solo?

Quanto mai! Questa volta ho esagerato, mi hanno offerto il loro contributo “professionale” quattordici amici, che non finirò mai di ringraziare!

Quattordici amici?

La loro idea di sviluppo del Ministero che ho assegnato ad ognuno di loro… per me ho mantenuto solo quello della Ricerca.

Interessante! Spiegami meglio

Sto parlando di The H* Comedy, il mio libro; un giallo di fantascienza politica, non certamente distopico, anzi piuttosto utopico, dato che, nonostante un colpo di scena finale, ha un epilogo molto positivo.

Qualcosa dovrai dirmela per invogliarmi a leggerlo?

Certamente! Cominciamo dalla copertina, ovviamente gialla, il titolo The H* Comedy, in effetti è solo quello ufficiale, poiché nel libro sono riportati 10 aggettivi inglesi da sostituire alla H* a seconda delle sensazioni provate dopo averlo letto…questo libro ha un record … è l’unico che potenzialmente ha 11 titoli diversi!

Il sottotitolo “un libro giallo di storia italiana…mai scritta!” contiene una verità indiscutibile: dal 2060 all’Aprile 2021, andando a ritroso nel tempo, la storia italiana narrata è solo frutto della visione onirica di un Biologo, prestato alla scrittura… temporaneamente.

La storia inizia nel 2058 (!. ndd), quando un Generale della Riserva riceve l’incarico di indagare sul “Periodo delle Tragedie” (anni 60-90 del ventesimo secolo), la macchia nera della storia italiana che i “fratelli” del S.U.M. (Stati Uniti Mediterranei), nel frattempo costituitosi, ci chiedono di eliminare, fornendo una versione credibile dello svolgimento dei fatti.

Il Generale Franco Maria Borboni accetta “senza riserve”… d’altronde non poteva fare altrimenti… e dopo molte peripezie naturali e artificiali cerca di assolvere il compito assegnatoli.

Ci riesce?

Diciamo di sì, ma in modo assolutamente casuale, da un lato, e soprannaturale, dall’altro, per questo il libro è un “unicum” difficilmente replicabile, almeno a detta della casa editrice Freccia d’Oro di Ferrara che ha editato The H* Comedy.

Scusami ma ho l’impressione che tu dica e non dica, puoi almeno citare un passo?

Visto che ho suscitato la tua curiosità… era quello che mi ero ripromesso… ecco uno dei momenti importanti: il ritrovamento della famosa Agendina Rossa (Riferimento al delitto Borsellino! Ndd)

Interessante! Ma che significa peripezie soprannaturali, viene aiutato dall’alto?

Per la fantasia che contraddistingue il libro, sarebbe stata una conclusione abbastanza banale affidarsi ad un solo miracolo ma i miracoli sono “scientifici” e addirittura sono due. (Pagina 107)

Bene! Non dico tutti e due ma almeno uno me lo devi dire!

Ti presento il più innovativo (Pagina 106)

(Dopo averla letta): Non ti posso nascondere che hai raggiunto lo scopo… mi leggerò The H* Comedy con molto interesse, ma dove è possibile acquistarlo?

Si può ordinare da Libri ed Eventi di Mimmo Minuto, oppure sugli e-commerce più conosciuti.. Unilibro, Ibs, Libreria Universitaria, Librerie.Coop… dimenticavo di dirti che nel libro ci sono due capitoli che parlano del Nuovo Calcio che nel 2034 è nel 2038, subirà una vera e propria rivoluzione. Buona lettura Zare’!

Grazie e complimenti per l’ispirazione che ritengo semplicemente geniale