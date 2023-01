SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mai come in questo momento storico, vista la brutta situazione in cui versa la nostra Sambenedettese, è giusto consolarsi con le gesta del passato, tramite interviste tratte dai nostri archivi.

In primo piano, l’intervista del direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti a Salvatore Buoncammino, l’ultimo goleador del Ballarin, in occasione della cena degli ex Samb del 13 maggio 2017 all’hotel Madison.

Proveniente dal quartiere Sanità di Napoli Buoncammino segnò 2 gol con la maglia della Samb, dall’83 all’85. Uno di questi, storico, fu l’ultimo in assoluto segnato al Ballarin in gare ufficiali.