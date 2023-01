SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In primo piano il quadro della prima giornata di ritorno del Girone F di Serie D.

Giornata dalle due facce per le squadre marchigiane: da un lato sorridono Samb, Porto d’Ascoli e Senigallia, che trovano la vittoria rispettivamente con Montegiorgio, Avezzano e Cynthialbalonga. Dall’altro deludono il Fano, che cade 0-2 in casa contro il Nuova Florida e il Tolentino che paga a caro prezzo il troppo spazio concesso a Di Nardo contro la Vastese. Per i cremisi, quella di domenica prossima contro il Termoli, terzultimo, rischia di essere già una sfida decisiva in chiave salvezza.

In questo primo turno dopo la sosta, si sono visti i primi effetti del calciomercato di riparazione. Il Notaresco, forte di nuovi acquisti, ha pareggiato 0-0 sul difficile campo del Matese e spera di dare un segnale di ripartenza dopo un girone d’andata difficile. Il Trastevere non ha avuto grossi problemi nello sbarazzarsi per 0-2 del Roma City, penultima in classifica, nel derby romano (Roma City che sarà la prossima avversaria del Pda in campionato).

Pareggio che lascia tutti scontenti quello tra Vastogirardi e Chieti, un punto che relega entrambe le squadre nella “terra di mezzo” tra la zona play off e quella play out.

Infine, continua la corsa fino ad ora trionfale del Pineto. La rete di Forgione, neo acquisto di dicembre, è quel che basta agli abruzzesi per aggiudicarsi la 13esima vittoria in campionato, che significa +7 sul Senigallia e +10 su Porto d’Ascoli e Trastevere (contro le quali mister Amaolo può vantare anche lo scontro diretto a favore).