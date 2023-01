FERMO – Weekend dell’Epifania, servizi di controllo delle Forze dell’Ordine. Segue la nota della Questura:

«Positivo risultato in termini di prevenzione relativamente ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine durante il lungo week end dell’Epifania.

Le attività sono partite dalla tarda serata di giovedì 5 gennaio in occasione del partecipato evento organizzato dal Comune di Fermo, ovvero il “dj on ice” in Piazza del Popolo che ha visto la presenza di un folto numero di giovani, e sono proseguite fino alla notte decorsa, sabato 7, nei servizi anti “malamovida”, soprattutto lungo il litorale.

I controlli, svolti secondo le direttive della Prefettura, hanno viste impegnate diverse pattuglie delle forze dell’ordine, ovvero della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. Ai servizi ha concorso anche la Polizia Municipale di Fermo per quanto ha riguardato la manifestazione tenutasi in Piazza del Popolo. Complessivamente sono state impiegate alcune decine di unità con il supporto dei cani antidroga della Guardia di Finanza.

Soddisfacenti in termini di efficacia preventiva i risultati raggiunti con più di 160 persone identificate, alcune delle quali con precedenti di polizia, e 98 autoveicoli controllati. Sono stati, altresì, sottoposti a controllo 12 esercizi pubblici senza rilevare sostanziali irregolarità, e segnalate amministrativamente alla Prefettura 6 persone sorprese in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. Durante i posti di controllo lungo le arterie stradali principali, inoltre, sono state elevate 3 sanzioni al codice della strada e posta in sequestro amministrativo una autovettura».