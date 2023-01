AVEZZANO – Le parole di mister Davide Ciampelli nel post Avezzano-Porto d’Ascoli 0-1.

“E’ un passaggio importante per il nostro campionato. Non avevo certo dubbi sul valore del nostro spogliatoio, ma oggi ne è stata l’ennesima prova. Questo gruppo ha personalità, carattere e maturità. Ci siamo allungati nella parte centrale del primo tempo, l’Avezzano ha un gioco che ti fa perdere le distanze. L’abbiamo sbloccata con una giocata di grande qualità degli interpreti. I nostri 4 attaccanti hanno fatto una partita di spessore tecnico-tattico molto elevato. Poi quando non ci vergogniamo di difendere riusciamo a portare avanti questi risultati. Queste sono le partite che possono rendere speciali i campionati normali”.