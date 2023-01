POTENZA PICENA: Giachetta, Telloni, Capitani, Zuchi, Rossini, Dutto, Micheli, Whai, Morbidelli, Mancini, Vecchione. A disposizione: Natali, Fini, Mosquera, Avalone, Nardacchione, Felic, Baldoncini, Giampaoli, Cerbone.

GROTTAMMARE: Palanca, Ferrari, Paolucci, Carboni, Genovese, Gibbs, Morelli, Traini, Pelliccetti, De Panicis, Pomili. A disposizione: Medori, Falleroni, Cameli, Franchi, Carminucci, Carfagna, Albertini, Ottaviani, Todisco.

Marcatori: 2’pt Pelliccetti (G), 4’pt Dutto (PP), 20’st Zuchi (PP).

CRONACA

. Allo stadio “Scarfiotti” va in scena una gara fin da subito combattutissima: dopo 2 minutiè bravo a sfruttare una disattenzione difensiva e, dopo pochi seconditrasformando un rigore guadagnato da Capitani.

Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra, fino alla svolta del ventesimo minuto: calcio d’angolo per il Potenza Picena, Zuchi anticipa tutti e trafigge Palanca per il definitivo 2-1. Termina con la vittoria dei padroni di casa, che si portano a ridosso della zona playoff, mentre il Grottammare resta all’ultimo posto in classifica.