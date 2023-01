SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al termine della gara vinta dalla Samb contro il Montegiorgio, grazie alla doppietta di Vita e al gol di Proia, è intervenuto ai nostri microfoni il direttore Nazzareno Perotti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Perotti: “È stata una partita strana perché la squadra più pericolosa è stata il Montegiorgio poi non essendo passato in vantaggio, sia per demerito dei propri attaccanti che di Guerrieri, la gara ha preso una piega favorevole per la Samb. Oggi la vittoria è arrivata anche grazie a Vita, non capisco perché venga tenuto in panchina deve essere un titolare fisso. Non abbiamo sfruttato a dovere questo giocatore anche se i giochi di questo campionato sono fatti”.