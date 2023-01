SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel post-gara abbiamo anche ascoltato le dichiarazioni del difensore rossoblu Giuseppe Agostinone e dell’attaccante ospite Lorenzo Albanesi.

Agostinone: “È stata una partita con alcune difficoltà nel primo tempo. Siamo riusciti a salvarci anche grazie a Guido Guerrieri, subendo gli attacchi di una squadra giovane e dinamica. A inizio stagione ho avuto un problema di salute, poi risolto, su cui non ho detto nulla per mantenere la privacy. Mi trovo bene con Conson, il nostro è un gruppo collaudato. Il futuro lo valutiamo giorno dopo giorno”.

Albanesi: “Siamo partiti benissimo, abbiamo sfiorato varie volte il gol, poi è normale venir puniti al primo errore contro una squadra esperta come la Samb. Fin dall’inizio, nove anni fa, mi sono trovato bene in questa piazza che mi tratta come un figlio. Sono fiducioso per il futuro, abbiamo una squadra giovane. Il mio futuro? Io per adesso ho fatto una scelta di vita, quella di continuare in questa categoria”.