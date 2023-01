SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria dei rossoblu per 3-1 contro il Montegiorgio abbiamo intervistato ai nostri microfoni i due tecnici Sante Alfonsi e Gabriele Baldassarri.

Alfonsi: “Il paradosso è che l’ultima settimana per noi è stata piena di problematiche, abbiamo giocato un primo tempo imbarazzante e siamo migliorati dopo l’espulsione. Cerchiamo di recuperare per la prossima col Cynthialbalonga. Gli altri continuano a vincere, noi pensiamo a noi stessi e a vincere più partite possibili”.

Baldassarri: “È un percorso difficile, i ragazzi sono bravi e non devono subire mentalmente la sconfitta. Espulsione? Ho solo detto che facciamo sacrifici tutta la settimana, volevo dialogare con il guardalinee ma non mi è stato concesso. Quella del Montegiorgio, a differenza di San Benedetto, è una società piccola. Siamo riusciti a pareggiare, ma quel rigore ci ha cambiati nella mentalità. Ci siamo rilassati, anche considerando l’espulsione. Mi dispiace per i ragazzi. Salvezza? Il nostro è un gruppo giovane, spero non ci sia un calo”.