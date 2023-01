AVEZZANO – Tutto pronto allo Stadio dei Marsi per Avezzano-Porto d’Ascoli, sfida valida per la prima giornata di ritorno del Girone F di Serie D.

NOTE

Giornata di sole, campo in discrete condizioni.

FORMAZIONI

AVEZZANO (4-3-3): Coco (03), Zanon, Paris (04), Donatangelo, Negro, Sassarini, Hoxha (01), Bianciardi, Dos Santos, Bittaye (25′ Cissè), Corrado (02, 45′ Pellecchia). All. Marino Partemi. A disp. Di Girolamo, Labonia, Filosa, Selle, Sbarzella, Marietti, Russo.

PORTO D’ASCOLI: (4-2-3-1): Testa, Pasqualini, Sensi, Rovinelli (02), Zoboletti (05), Rossi, Pietropaolo (03), Buonavoglia (01), Battista, Napolano, Spagna. All. Davide Ciampelli. A disp. Finori, Petrini, Passalacqua, Verdesi, Parolisi, Evangelisti, Clerici, D’Alessandro, Sowe.

ANGOLI

1-4

AMMONITI Battista (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ OCCASIONE PER BATTISTA: gran palla di Buonavoglia che mette Battista davanti alla porta, il numero 11 incrocia ma Coco respinge col piede.

8′ Gran palla in mezzo di Napolano, Spagna cerca l’impatto ma Negro salva.

9′ Mancino al volo dal limite di Buonavoglia, di poco fuori. Buon inizio del Pda.

10′ Destro dai 25 metri di Napolano, blocca Coco. E’ già la terza conclusione pericolosa degli orange.

15′ Si vede l’Avezzano, palla forte di Bittaye a centro area bloccata da Testa.

20′ Fase di gara ora confusa con molti errori a centrocampo da ambo le parti.

25′ Non ce la fa Bittaye dopo un colpo subito, al suo posto entra Cissè.

29′ Terzo angolo per il Pda, palla persa e contropiede per l’Avezzano, Battista costretto a spendere il fallo tattico per evitare il 3 contro 3. Giallo.

30′ Destro a giro dal limite di Battista, fuori di poco.

33′ Bella manovra biancoverde, che manda al tiro Bianciardi dal limite. Palla sugli spalti.

35′ Gran ripartenza orange, Pasqualini si fa 40 metri palla al piede, poi serve Spagna che però se la allunga sul fondo.

38′ HA SEGNATO IL PDA: gran palla di Napolano per Battista sull’esterno, che dribbla Zanon e premia con un gran filtrante il taglio di Spagna sul filo del fuorigioco. L’attaccante è freddo a scavalcare Coco con un pallonetto. E’ 0-1.

40′ ANCORA GLI ORANGE. Attacca sulla scia dell’entusiasmo il Porto d’Ascoli. Botta da fuori di Napolano, vola Coco a mettere in angolo.

41′ Sul corner Rovinelli manda alto di poco di testa.

42′ GRANDE OCCASIONE PER IL RADDOPPIO: l’Avezzano perde palla in disimpegno, Napolano si trova a tu per tu con Coco ma si fa respingere il tiro. Ora è esplosa la partita.

44′ Mancino di Bianciardi dalla parte opposta. Alto.