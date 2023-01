NOTE: Stadio “Riviera delle Palme”, 14°C, cielo sereno. Samb in completo bianco, Montegiorgio in rossoblù.

Le due formazioni hanno rispettato il minuto di raccoglimento in memoria di Gianluca Vialli.

ANGOLI: 1-4

AMMONITI:

ESPULSI:

MARCATORI:

FORMAZIONI

AS SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Murati, Conson, Agostinone, Cardella, Favo, Boti, Luzzetti, Proia, Marras, Torromino

A disposizione: Berti, Zaffagnini, Lulli, Vita, Feliz, Viscardi, Scarponi, Tassi, Karkalis

Allenatore: Sante Alfonsi

MONTEGIORGIO CALCIO: Forconesi, Morganti, Pistolesi, De Angelis, Baraboglia, Diop, Cardoni, Zancocchia, Albanesi, Santoro, Pampano

A disposizione: Traini, Perini, Vignaroli, Monza, Maranesi, Costanzi, Marini, Antichi, Tenkorang

Allenatore: Gabriele Baldassarri

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita

3′ Montegiorgio che si fa vedere in avanti, senza però riuscire a concretizzare

4′ Corner per gli ospiti

7′ Albanesi viene fermato con veemenza da Conson, sarà rimessa laterale per la Samb

8′ Errore di Luzzetti, Samb che fatica ad impostare

10′ Grave errore di Conson, Guerrieri è costretto ad anticipare l’attaccante avversario

11′ Fase di studio della partita, nessuna delle due squadre sembra in grado di affondare il colpo

13′ Gli ospiti trovano subito il guizzo, Santoro costringe Guerrieri a un intervento miracoloso

15′ Cardella commette fallo su Diop, il Montegiorgio può ripartire

16′ Fallo su Torromino, punizione per i padroni di casa

17′ Il destro del numero 10 rossoblù si spegne sul fondo

19′ Boti prova il dribbling sul vertice destro dell’area avversaria, fermato

20′ Occasione Montegiorgio! Ancora una parata di Guerrieri, questa volta su Pampano

23′ Pallone in mezzo per Albanesi, ma il numero 9 non riesce a indirizzarlo al meglio

25′ Colpito duro Torromino, per l’arbitro non c’è fallo ma il giocatore calabrese rimane a terra

27′ Fallo di Boti su Albanesi, punizione per gli ospiti

29′ Montegiorgio ancora pericoloso, Murati copre lo specchio sulla conclusione di Pampano

31′ Cardoni tira dalla distanza, ancora Guerrieri a salvare il risultato

32′ Ancora una conclusione di Cardoni, deviata sul fondo

35′ Samb che guadagna un calcio di punizione al limite del lato destro dell’area di rigore avversaria

37′ Proia tira in porta, palla deviata in corner