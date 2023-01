SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Feedback di una nostra lettrice alla presentazione del “Presepe vivente” allestito in piazza Pazienza.

” Il presepe vivente “, così è stata denominata una riflessione, peraltro nemmeno così accessibile a tutti, tenuta in piazza Pazienza, nel pomeriggio di Natale, per alcune ore! Partiamo dallo scenario: una tenda raccapezzata, due personaggi biancovestiti, Maria e Giuseppe, abbastanza tristi, un pupazzo al posto del Bambino, in braccio alla mamma che continuava ad essere cullato in modo automatico, tre stanghe di ragazzi, vestiti approssimativamente da re magi anche un po’ anacronistici (nel racconto della tradizione popolare arrivano circa due settimane dopo , nel racconto biblico addirittura due anni dopo), piazzati, impalati, in modo da coprire buona parte della vista all’interno della tenda (ma non era una stalla?), animali finti e sottodimensionati. Una ragazza con microfono che leggeva riflessioni e significati sull’ evento. Il tutto è durato l’ arco di un pomeriggio, con un’ affluenza tiepida e limitata di pubblico, vista l’ esiguità della proposta e lo spazio ristretto! Mi sono decisa a scrivere, sperando di essere pubblicata, perché credo fermamente che le cose, gli avvenimenti, le proposte debbano essere chiamate con il loro nome: non si può chiamare diamante, uno zircone! Se questo piccolo intrattenimento, si fosse chiamato “Riflessioni sul Natale” ,” nulla questio”, ma “Presepe Vivente” mi è sembrato, sinceramente, altisonante (anche perchè approvato, sovvenzionato e reclamizzato dall’amministrazione comunale)! Qualcuno ha presente il Presepe vivente che, da decenni, si fa a Colonnella, che attira migliaia di persone ed è uno spettacolo per la vista, il cuore e l’intelligenza ed anche per la fede, quella semplice e popolare? Impariamo a chiamare le cose con il loro nome! Non possiamo promettere un elefante per partorire un topolino sofferente! Impariamo ad essere seri! Rendiamoci credibili per essere creduti!