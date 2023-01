AVEZZANO – Enzo Agliano, direttore sportivo dell’Avezzano Calcio, ha presentato il match di domani, domenica 7 gennaio, contro il Porto d’Ascoli.

Queste le sue parole sul rientro in campo dopo la sosta natalizia, diffuse sui canali social ufficiali del club biancoverde:

“Si torna in campo dopo diverso tempo, siamo curiosi di vedere come sarà questo approccio: per fortuna le giornate non sono state tutte di riposo per noi, la squadra si è allenata bene. Domani affrontiamo il Porto d’Ascoli, che in Coppa Italia e all’andata ci ha battuto: la partita sarà molto difficile, l’anno scorso hanno fatto bene ed hanno mantenuto quella ossatura: stanno bene anche in questo 2022/23”.

Sulla prestazione attesa dall’Avezzano al “dei Marsi”: “Contiamo di fare una buona prestazione, vogliamo vincere in casa perché vogliamo regalare gioia al nostro pubblico che ci viene a vedere la domenica. In ogni caso, chiudere il girone d’andata con 28 punti è tanta roba: l’unico neo è aver vinto poco al “dei Marsi” per i nostri tifosi, vogliamo fare meglio da domani in poi”.