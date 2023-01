CORRIDONIA: Renzi, Keci, Del Moro, Ciucci (7′ st Marinelli), Romagnoli, Bigoni, Piccinini (24′ st Ripa), D’Alessandro, Ogievba (1′ st Ruzzier), Messi, Garbuglia.

A disposizione: Mazzocca, Mandozzi, Emiliozzi, Persichini, Scarpecci, Marcellino. Allenatore Adolfo Rossi

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Pietropaolo G., Veccia, Fabi Cannella, D’Intino, Pietropaolo A., Tedeschi, Galli (44′ st D’Angelo), Iovannisci (24′ st Travaglia), Liberati A.

A disposizione: Filipponi, Di Luca, Ferretti, Russi, Picciola, Fares, Di Salvatore. Allenatore Salvatore Fusco

CORRIDONIA – Esce corsaro dallo stadio “Martini” l’Atletico Centobuchi che batte in extremis 0-1 il Corridonia grazie al gol di Liberati.

Gara che ha regalato ben poche emozioni in entrambe le frazioni: nel primo tempo da segnalare una traversa dei padroni di casa al 25′ con un tiro dal limite di Ciucci.

Nel secondo tempo le due squadre si spingono più in avanti ma non creano particolari pericoli. A partita ormai quasi finita il risultato sembrava acquisito ma la formazione di Fusco riesce a passare in vantaggio all’88’: Tedeschi avanza e prova il bolide dal limite, Renzi si fa scappare il pallone dalle mani e Liberati insacca per lo 0-1. Espulso nel finale D’Alessandro.

Con questa vittoria l’Atletico Centobuchi si porta a 23 punti.

Di seguito il video del gol.