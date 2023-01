ANCONA – Dovranno sbarcare al porto di Ancona i 37 migranti recuperati al largo della Libia, in acque internazionali, dalla nave Ocean Viking. La Prefettura ha notificato nelle scorse ore al presidente dell’Autorità Portuale dorica, Enzo Garofalo, per comunicare il possibile approdo in porto dell”imbarcazione gestita dall’associazione umanitaria Sos Méditerranée, per consentire lo sbarco dei naufraghi salvati, alcuni dei quali sarebbero rimasti intossicati e con ustioni da carburante. Sos Méditerranée ha denunciato la situazione su Twitter, rendendo note le circostanze dell’operazione: «Il porto – scrive l’Ong – è 1.575 km distante dall’area di operazioni, a 4 giorni di navigazione. Le previsioni meteo sono in peggioramento da domenica notte, esponendo i naufraghi a forti venti ed a mare agitato».

#OceanViking was assigned Ancona, Italy, as a Place of Safety for the 37 survivors onboard. The port is 1,575 km away from the area of operation – 4 days of navigation.

Weather forecast is worsening from Sunday night onwards, exposing the survivors to strong winds & rough seas. pic.twitter.com/lImDDfgxQi

