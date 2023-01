SANT’OMERO – Oggi, poco prima delle 13:00, due squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto e del Comando di Teramo sono intervenute a Sant’Omero. I Vigili del Fuoco, appena giunti sul posto, hanno verificato che un’abitazione in centro storico, composta da un piano terra ed un piano primo, era stata interessata da un’esplosione. L’onda d’urto ha provocato il crollo del tetto e di gran parte della parete perimetrale con il materiale che ha invaso la via pubblica. I Vigili del Fuoco hanno rimosso alcune macerie e hanno tratto in salvo un uomo 83enne che abitava nell’edificio crollato e che ha riportato ustioni al volto e alle mani. Tra le macerie è stata rinvenuta una bombola di GPL che, con tutta probabilità era collegato ad un apparecchio termico. L’infortunato è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118 di Sant’Omero. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i provvedimenti di competenza.