SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di mister Sante Alfonsi al termine della rifinitura: «Finalmente si torna in campo. Speriamo di trovare la Samb che ha finito ad Avezzano, che è stata una bellissima Samb in grado di portare a casa i tre punti meritatamente dopo una grande partita, con lo spirito e la voglia giusta, lottando su ogni pallone. Questo è quello che vogliono i tifosi, e quello che dobbiamo fare. Il Montegiorgio potrebbe crearci problemi, inoltre hanno Albanesi, che ogni volta che gioca contro la Samb ci mette in difficoltà. Siamo forti, stiamo facendo bene, dobbiamo continuare e cominciare l’anno col piede giusto per fare un grandissimo girone di ritorno. Il Riviera delle Palme, per noi, dev’essere un punto di forza e non qualcosa che ci fa paura, quindi domani dobbiamo essere preparati per fare una grande partita e portare a casa la vittoria. Infermeria? Chinellato sta recuperando, Migliorini ha l’influenza, Ruben Feliz Rabacal ha preso un colpo ieri ed è da valutare, Alboni si sta riatletizzando, Mauthe non ha ancora recuperato, Lulli domani viene in panchina per riassaporare lo spogliatoio dato che è un giocatore importante per noi. Con quelli che abbiamo, vediamo di dare il massimo e fare quello che sappiamo».