GROTTAMMARE – Sta prendendo forma “Grottammare Ciak“, il nuovo format dedicato allo spettacolo cinematografico, previsto per il 13 maggio al teatro delle Energie di Grottammare, nell’ambito delle quattro manifestazioni organizzate dall’associazione policulturale Artistic Picenum, in programma nella primavera 2023.

Per la prima volta andrà in scena il “Doppiatore Marchigiano“, duo comico seguitissimo nei canali social attraverso la parodia video dialettale dell’attualità, che sarà ospite d’onore della kermesse per supportare iniziative volte alla sensibilizzazione delle tematiche sociali ed ambientali, rappresentate sempre attraverso il cinema.

“Abbiamo scommesso nel coraggio delle nostre idee, cercando di dare una visione nella programmazione, provando con umiltà e determinazione a intercettare le nuove vie della comunicazione. Grottammare Ciak sarà un lavoro day by day; oltre al coinvolgimento degli istituti scolastici grottammaresi, nelle prossime settimane saremo ricevuti a Roma, per svelare un’ importante partnership nel panorama dello star system italiano. Sarà presente con noi anche un po’ di Grottammare, con volti della nostra comunità uniti ad aziende locali; durante la serata primaverile, in prima assoluta italiana, proietteremo, infine, questo progetto, di cui andiamo fieri e con il quale cercheremo di sorprendere la vostra curiosità – ha spiegato Valentina Rosati, vice presidente del sodalizio associativo.

“Riuscire ad innovare seriamente, diversificando sostenibilmente in nuovi campi artistici, è la nuova vera frontiera per gli enti del terzo settore. Rappresentiamo un gruppo molto giovane, con una nutrita quota rosa in squadra dalle enormi potenzialità e desiderosa di affermarsi senza fretta, smarcandosi dall’ossessione frenetica; le idee non mancano e viviamo il presente ed il futuro con pacatezza ed ottimismo. L’ associazionismo è inclusione e valore della proposta, che si rivaluta automaticamente nel tempo. Due anni or sono, ad esempio , nelle scetticismo generale, la nostra realtà investì risorse umane nel campo del cortometraggio sociale, coadiuvando la produzione dello short movie Anna. Oggi è il cortometraggio indipendente tra i più premiati ed apprezzati d’ Italia; oltre ai riconoscimenti, ci fa maggiormente piacere aver contribuito a diffondere l’immagine della città di Grottammare a livello nazionale, oltre ad aver avvicinato dei giovani del luogo alla magia dell’arte dei cinema che ha permesso poi l’ideazione della rassegna Grottammare Ciak, grazie al patrocinio comunale- ha aggiunto il presidente Giuseppe Cameli.

L’opera Anna, del regista Vincenzo Palazzo, anche per il 2023, rimarrà visualizzabile nel sito ufficiale di RaiCinema, in segno di qualità e spessore della sceneggiatura proposta, ovvero la tematica dell’Alzheimer, portata in scena dall’attrice protagonista Daria Morelli. Oltre che dalla Rai, l’ opera è stata messa in onda in tutti i monitor della metropolitana della città di Roma e dei maggiori scali aereoportuali italiani e nella piattaforma mondiale on demand WeShort.