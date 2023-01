MONTEPRANDONE – La Macelleria storica di Gigi Micucci, con il supporto dell’Associazione Le Due Porte (organizzatrice di Fermento Marchigiano), organizza un aperitivo in Macelleria per la degustazione dei propri prodotti, accompagnati con i vini naturali della Cantina Indigeno-Wild Wine della provincia di Teramo.

Un ultimo appuntamento natalizio per promuovere Monteprandone attraverso l’abbinamento cibo-vino di qualità.

Le proposte alimentari sono come sempre succulente: tartare realizzata al momento, piatto degustazione (galantina, ciauscolo, coppa, salame abruzzese, trancio di fegatino), panino “come t’ pare”, il tutto realizzato dal macellaio esperto Luigi Micucci.

I vini della cantina Indigeno che accompagneranno il tutto saranno: Bisint orange, Casette Rosso, Indigeno Bianco.

La cornice è quella del centro storico di Monteprandone (via Carlo Allegretti 38) completamente addobbato ed illuminato ed abbellito dal presepe di via Limbo realizzato dalla Pro Loco di Monteprandone e dalla mostra nazionale di arte presepiale a cura di Segui La Cometa (www.seguilacometa.it) all’interno di Palazzo Parissi. Ultima occasione per poterli visitare.

Per ogni aggiornamento seguite la pagina Facebook di Fermento Marchigiano.